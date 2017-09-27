Kazada ölen arazöz şoförüne son görev

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes İlçesi\'nde görev dönüşü meydana gelen kazada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren arazöz şoförü Yüksel Demir\'in cenazesi, Gümüldür\'deki orman işletmesinde düzenlenen törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa\'nın Demirci İlçesi\'ne gönderildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait, 48 yaşındaki Yüksel Demir yönetimindeki 35 AC 166 plakalı arazöz, dün yangın ihbarı sonrası gittikleri bölgeden dönerken, Selçuk-Menderes karayolu Ataköy mevkisinde bir kamyonetle çarpıştı. Kazada, Menderes Orman İşletme Müdürlüğü\'nde görevli arazöz şoförü Yüksel Demir ile aynı araçta bulunan orman işçileri Mustafa Yetik, Mustafa Gürpınar, Hamza Özcan, kamyonetteki Abidin Tekeş ve Ahmet İbrahim yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan arazöz şoförü Yüksel Demir, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi altına alındı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Yaşamını yitiren ve tabutu Türk bayrağına sarılı olan Yüksel Demir için, görev yaptığı, Menderes\'e bağlı Gümüldür\'deki orman işletmesi önünde cezane töreni düzenlendi. Törene Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Demir\'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Yakınları ve meslektaşları, ölümü büyük üzüntü yaratan Demir için gözyaşı döktü. Buradaki törenin ardından, evli ve 3 çocuk babası Yüksel Demir\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere, memleketi olan Manisa\'nın Demirci ilçesine götürüldü.



FOTOĞRAFLI