Kazada ölen anne, baba ve 1 yaşındaki kızları toprağa verildi

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de, dün iş makinesiyle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Recep ve Zehra Koç çiftiyle 1 yaşındaki kızları Nurten Sena gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Balıkesir-Savaştepe karayolunda meydana geldi. Savaştepe ilçesine doğru giden Recep Koç (37) yönetimindeki 10 L 5879 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ait Serhat Sarı (31) yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Recep Koç, eşi Zehra Koç (36) ve kızları Nurten Sena Koç hayatını kaybetti.

Koç çifti ve kızları Nurten Sena\'ın cenazeleri, morgtan alınarak Savaştepe Yolçatı Camii\'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakiben her biri için ayrı ayrı cenaze namazı kıldındı. İlçe Müftüsü Ali Çebi\'nin kıldırdığı namaza, Kaymakamı Fikret Zaman, İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Turhan Şimşek ve binlerce kişi katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Namazının ardından cenazeler Sarısüleymanlar Mahallesi Mezarlığı\'nda defnedildi.

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