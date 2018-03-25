Kazada ölen ailesinin mezarlarını cezaevinden izinli çıkıp ziyaret etti

Hakan KABAHASANOĞLU/KEŞAP (Giresun), (DHA)- MARDİN’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oğulları öğretmen Burak Aydın’ı (27) ziyarete giden aynı aileden 4 kişi, 28 Şubat’ta, dönüş yolunda Erzurum’un Aşkale ilçesinde geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetti. Burak Aydın\'ın, cenazeden bir gün sonra izin alarak cezaevinden çıkıp, jandarma ekipleri eşliğinde Giresun’un Keşap ilçesindeki aile mezarlığını ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Erzurum- Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde 28 Şubat’ta meydana gelen kazada, Giresun\'a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı hafif ticari araç, çalışma nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan yolda, karşı yönden gelen, canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde yaşamını hayatını kaybetti. Kazada kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı. Kazada ölenler Keşap ilçesinin Bayramşah köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada ölen İbrahim ve Ayşe Aydın, FETÖ/PDY’den tutuklu öğretmen oğulları Burak Aydın’ı Mardin’deki cezaevinde ziyaretten döndüğü öğrenildi. Cezaevindeki Burak Aydın ise cenazeye izin alamadığı için katılamadı.

BİR GÜN SONRA GELDİ

Cenazeden bir gün sonra izin alarak jandarma ekibi eşliğinde Bayramşah köyüne getirilen Burak Aydın, mezarlığı ziyaret etti. Ağabeyi, annesi, yeğeni ve yengesinin mezarları başında, yakınlarının da bulunduğu ziyarette dua eden ve gözyaşı döken Burak Aydın, kısa süren ziyaretinin ardından, yine jandarmalar eşliğinde yeniden Mardin’deki cezaevine götürüldü.

Evli ve 1 çocuk babası olan Burak Aydın’ın mezarlık ziyaretindeki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Burak Aydın\'ın eşi ve çocuğunun da Mardin\'de kaldıkları öğrenildi.



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