Kazada ölen 2 kişinin yakınları sağlık ekiplerine saldırdı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Enez İlçesi\'nde şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen yakınları, yaralılara müdahale eden sağlık ekibine saldırdı. Taşkınlıkların sürmesi üzerine yaralılar Enez\'den Keşan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Hastanede de yaklaşık 100 polisle güvenlik önlemi alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Enez sahil yolunda meydana geldi. Enez sahilinden, şehir merkezi yönüne giden 23 yaşındaki Hasan Pınarcı yönetimindeki 34 Z 0199 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole yuvarlandı. Hurda yığınına dönen araçta sürücü Hasan Pınarcı ile 28 yaşındaki Yaşar Pınarcı, 26 yaşındaki Kadir Doğru ve 33 yaşındaki Ahmet Kabayel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında kazayı haber alarak olay yerine gelen yaralı yakınları sağlık ekiplerine saldırdı. Jandarmanın araya girmesiyle yaralılar, ambulanslarla Enez Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, hastaneye gelen yaralı yakınları burada da taşkınlık çıkardı. Bunun üzerine yaralılar Keşan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralı yakınlarının burada da olay çıkarması ihtimali üzerine Keşan Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne çok sayıda polis ekibi gönderildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli yaklaşık 100 polis, acil servis önünde güvenlik önlemi aldı. Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Sertyalçın da hastaneye gelerek, yetkililerle görüştü. Yaralıların yakınları da bir süre sonra hastaneye geldi.

2 GENÇ KURTARILAMADI

Yaralılardan, Hasan Pınarcı ve Kadir Doğru doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. Yaşar Pınarcı ve Ahmet Kabayel\'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Hasan Pınarcı ve Kadir Doğru\'nun ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Taşkınlık çıkararak, sağlık personelini tehdit eden kişiler, polis tarafından hastane bahçesinden uzaklaştırıldı. Görevli sağlık personelinin nöbet değişimi polisin aldığı güvenlik önlemi altında yapıldı. İki gencin cenazeleri ise hastane morgunda savcı ve polis gözetiminde yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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