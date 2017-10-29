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Kazada ölen 15 yıllık arkadaşlar toprağa verildi

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de dün gece meydana gelen, asker uğurlama konvoyundaki iki otomobilin karıştığı kazada yaşamlarını yitiren Ferdi Aksu ve Ömer Ekinci'nin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

29 Ekim 2017 17:18

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de dün gece meydana gelen, asker uğurlama konvoyundaki iki otomobilin karıştığı kazada yaşamlarını yitiren Ferdi Aksu ve Ömer Ekinci\'nin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaza dün gece, Pınarbaşı- Malatya karayolu Şarkışla yol ayrımında meydana geldi. Pınarbaşı yönüne giden asker adayı gençlerin içerisinde bulunduğu, sürücüleri belirlenemeyen 38 ST 655 ve 38 E 5115 plakalı otomobiller, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoförün yönetimindeki GEPZ 810 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada, 4 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı belirtilen 15 yıllık arkadaş olan 20 yaşındaki Ferdi Aksu ile aynı yaştaki Ömer Ekinci yaşamlarını yitirdi. Kazada 21 yaşındaki Savaş Uslu, 18 yaşındaki Kurthan Aksu ve 20 yaşındaki Süleyman Ekinci ise ağır yaralandı. 3 genç hastanede tedavi altına alındı.
Ferdi Aksu ve Ömer Ekinci\'nin cenazeleri, bugün Pınarbaşı İlçesi\'ne bağlı Yukarıborandere Köyü\'nde öğleleyin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kazada ağır yaralanan Savaş Uslu, Kurthan Aksu ve Süleyman Ekinci\'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen Gürcü TIR sürücüsünün sorgusu devam ediyor. Ömer Ekici\'nin 4 gün sonra vatani görevini yerine getirmek için Bilecik\'e gitmek üzeri hazırlandığı ifade edildi.

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