Kazada ölen 10 yaşındaki Azra, son yolculuğuna uğurlandı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan ve üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Azra Baştaş (10), tabutunun üzerine bir yakınının düğünde giydiği gelinlik örtülerek son yolculuğuna uğurlandı.

İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi\'ndeki Kılıçdede Tramvay İstasyonu yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Azra Baştaş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Azra, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Azra Baştaş, hastanede üç gündür doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Azra Baştaş\'ın cenazesi bugün İstasyon Mahallesi\'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Samsun Büyük Cami\'ye getirildi. Cenaze törenine, Azra\'nın ailesi, yakınları, mahalle ve okul arkadaşları katıldı. Törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Azra\'nın tabutunun üzerine daha önce bir yakınının düğününde giydiği gelinlik örtüldü. Kılınan cenaze namazı sonrasında, Azra Baştaş\'ın cenazesi Derecik Mezarlığı\'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.



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