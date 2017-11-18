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Kazada motosiklet sürücüsü Mertay öldü, arkadaşı ağır yaralı

Murat AYDIN/NARMAN, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Narman İlçesi'nde otomobilin çarpması sonucu motorsiklet sürücü Mertay Narman (18) hayatını kaybederken, arkadaşı 17 yaşındaki E

18 Kasım 2017 13:00

Murat AYDIN/NARMAN, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Narman İlçesi\'nde otomobilin çarpması sonucu motorsiklet sürücü Mertay Narman (18) hayatını kaybederken, arkadaşı 17 yaşındaki E.A. ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Narman- Oltu karayolunda meydana geldi. Narman İlçesi\'nden Oltu yönüne giden Ercan Ö. yönetimindeki 25 FS 005 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yol kenarına savruldu. Kaskları olmayan motosikletteki sürücü Mertay Narman ile arkasındaki arkadaşı E.A. ağır yaralanarak Narman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mertay Narman yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak öldü. Narman ile arkadaşı E.A.\'nın fotoğraf makinesi ve ayakkabıları etrafa savruldu. Otomobil sürücüsü Ercan Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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