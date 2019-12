Kazada kopan bacağa 490 bin lira tazminat

İzmir’de 7 yıl önce beton mikserinin çarpması sonucu sol bacağı kopan ve o dönem 7 yaşında olan Öznur Koç'un ailesi, açtığı davada 490 bin lira tazminat kazandı.



İzmir’in Bornova İlçesi'nde 7 yıl önce beton mikserinin çarpması sonucu sol bacağı kopan ve o dönem 7 yaşında olan Öznur Koç'un ailesi, mikser şoförü ve bağlı bulunduğu şirket aleyhine açtığı davada toplam 490 bin TL tazminat kazandı. Tazminat kararı Yargıtay tarafından da onanınca, şirket ve şoför 490 bin TL'yi Öznur'un ailesine ortaklaşa ödedi.



2002 Yılı Şubat ayında meydana gelen kazada, ablası Demet Koç ve ikizi Özlem Koç'la, okudukları Şehitler İlköğretim Okulu'ndan, Yeşilova Semti'ndeki evlerine gitmek üzere Kamil Tunca Bulvarı'ndan yolun karşısına elele tutuşarak geçmeye çalışan Öznur Koç'a, Fatih Gökoğlu yönetimindeki 35 AKV 37 plakalı beton mikseri çarptı. Kazada Öznur Koç'un, aracın tekerleğinin ezdiği sol bacağı diz üstünden koparken, ablası ve ikizi hafif yaralandı. Tutuklanan şoför Gökoğlu hakkında, Bornova 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, `Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralanmaya neden olmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Fatih Gökoğlu, duruşmadaki ifadelerinde kazada kusurunun olmadığını ileri sürerken, ``Kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık yandığını görünce yavaşladım. Tekrar yeşil ışık yanınca hareket edip yoluma devam ettim. Bu sırada servis aracının önünden elele tutuşmuş 3 çocuk birden önüme fırladı. Direksiyonu sağa kırıp fren yaptım. Ama çarpmaya engel olamadım'' dedi. Gökoğlu, ilk duruşmada tahliye edildi.



3 ay hapse çarptırıldı



Bilirkişi Aytaç Oyan'ın raporunda sanığın 8'de 6, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise 8'de 4 oranında kusurlu olduğu belirtildi. 45 gün tutuklu kalan Gökoğlu, yapılan yargılama sonucu 3 ay hapis ve 109 TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığın duruşmalarda gözlemlenen tutum ve davranışına göre işlediği suçtan pişmanlık duyduğuna ilişkin vicdani kanaat oluşmadığı belirtilerek hapis cezasının paraya çevrilip ertelenmesi talebi reddedildi.



Tazminat davası açtılar



Olayın ardından acılı baba Kasım Koç, eşi Gülperi ve çocukları adına avukatları Bülent Öztürk aracılığıyla İzmir 4'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şoför Fatih Gökoğlu ve çalıştığı şirkete, 81 bin TL'si maddi ve 122 bin TL'si manevi olmak üzere toplam 203 bin TL'lik tazminat davası açtı. Avukat Bülent Öztürk dava dilekçesinde şöyle dedi:



``Şoför üç kardeşe dikkatsiz bir şekilde çarptı. Kaza sonrası Öznur'un sol bacağı diz üstünden kesildi. Küçük bedeniyle uzun süre komada kaldı. Kazadan dolayı derin acılar ve büyük ızdıraplar çekti. Bacağının kesildiğini bir türlü kabullenmek istemiyor. Kazadan önce gülen, oynayan, evin neşe kaynağı olan Öznur'un bu sitem dolu bakışları, gülmeyen gözleri anne ve babayı çocuklarına her bakışlarında kahretmektedir. Acı ve ızdırabı, küçük bedenine rağmen geçirdiği ameliyatlar sonucu yaşadığı fizyolojik acının kelimelerle tarif edilmesi mümkün değildir.''



Bugüne kadar birçok kez ameliyat olduğunu ve bundan sonra Öznur'un yaşamını protez bacakla sürdüreceğini belirten avukat Bülent Öztürk, ``Kaza onun tüm hayalini yıktı. Küçük bedeni, gücünü önemli ölçüde kaybetti. İktisadi geleceği sarsıldı, ekonomik acıdan büyük zarara maruz kaldı. Kaza sonrası okuluna uzun süre ara verdi. Tedavi ücretlerinin çoğunu aile kendi karşıladı. Bu nedenle şoför ve şirketinden aile adına toplam 203 bin TL tazminat istiyoruz'' dedi.



Şoför Fatih Gökoğlu'nun ve şirketinin avukatları Tekin özkan, Alev Sağbaş, Necdet Akman ve Bahar İyidoğan ise mahkemeye verdikleri cevap dilekçesinde, olayda kusurlarının olmadığını belirtip ailenin okula giden çocuklara trafik dersi vermedikleri için suçlu olduklarını, istenen tazminatın zenginleşmeye yönelik olduğunu savundu, davanın reddini talep etti.



‘Atlet olma hayali söndü’



Özel bir şirkette çalışan baba Kasım Koç ise, kazadan sonra kızının halini gördükçe çok üzüldüğünü ve eşinin psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Öznur'un evlerinin neşe kaynağı olduğunu da belirten Kasım Koç şöyle konuştu:



``Bizim amacımız para kazanmak değil, alacağımız tazminatla kızımın geleceğini garantiye almak. Okula gitmekte zorlanıyor. Akranları gibi yürüyüp koşmak istiyor. Ama bunun imkansız olduğunu bir türlü inanmak istemiyor. Bu kaza bizi bitirdi. İkizine baktıkça gözleri doluyor. Protezin her yıl değişmesi gerekiyor. Paranın çoğunu cebimden ödüyorum. Borçla yeni protez alabiliyoruz.''



Kazazede Öznur Koç da, ``En büyük isteğim atlet olup, Süreyya Ayhan gibi koşmaktı. Beni herkesin alkışlayacağını hayal ediyordum. Ama malesef bu kaza her şeyimi alıp götürdü. Artık yürüyememek beni çok üzüyor. Dışarıda oynayan arkadaşlarıma pencereden baktıkça gözlerim doluyor'' diye konuştu.



‘490 bin lirayı ödediler’



İzmir 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 5 yıl süren yargılama sonunda hakim, olayda kusurlu bulduğu şoför ve çalıştığı şirketin, Öznur Koç'un ailesine 81 bin TL'si maddi, 66 bin TL'si manevi olmak üzere toplam 147 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Şirket ve şoförünün avukatları kararı temyiz etti. Temyiz istemi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11'inci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği tazminat karanını aynen onadı. Şoför ve çalıştığı şirket, Öznur Koç'un ailesine yasal faiziyle birlikte 490 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. İzmir 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay'ın verdiği kararı taraflara tebliğ etti.



Kesinleşen karar üzerine, davayı kaybeden taraflar, ilköğretim okulu son sınıf öğrencisi Öznur Koç'un avukatına, yasal faziyle birlikte 490 bin TL tazminatı ortaklaşa ödedi.



SGK'ya açılan protez davası sürüyor



Avukat Bülent Öztürk, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na Öznur Koç'un gelişimi açısından 20 yaşına kadar yılda bir kez protezin değişmesi gerektiği, bu nedenle protez farkının ödenmesi için de ayrı bir dava açtı. Öztürk, dilekçesinde ``Küçük Öznur, olaydan sonra artık protez kullanmak zorunda. SGK'nın verdiği protez işlevsel değildir. Müvekilimin ailesi daha iyisini almak için fark ödemek zorundadır. Küçük Öznur'un, ileride de her 5 yılda bir protezinin değişmesi gerekmektedir. Bu sebeple doğan ve doğacak protez giderlerinin de ödenmesi gerekmektedir.'' dedi. Bu dava henüz sonuçlanmadı.