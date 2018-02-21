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Kazada kamyonetin kapısından fırlayan sürücü öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kontrolsüz kavşakta, kamyonet ile otomobil çarpıştı

21 Şubat 2018 19:37

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kontrolsüz kavşakta, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada, kamyonetin açılan kapısından fırlayan sürücü Mithat Athan (67), yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi ile Kırçiceği Caddesi kesiminde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sütçüler Caddesi\'nde giden Mithat Athan\'ın kullandığı 07 FGA 01 plakalı kamyonet, Kırçiçeği Caddesi\'nden yola çıkan Emrah Mutlu yönetimindeki 42 DOR 86 plakalı otomobil ile çarpıştı. Athan, çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin yolcu kapısından yola fırladı. Başını refüje çarpan kamyonet sürücüsü Athan, ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Emrah Mutlu ise hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Mithat Athan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Emrah Mutlu ise tedavi için ambulansla özel hastaneye götürüldü.

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