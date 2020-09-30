Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatte birleştirildi!

Eskişehir'de evli ve 2 çocuk annesi Songül Biçim’in trafik kazası sonrası ikiye ayrılan yüzü ile kırılan yüz kemikleri, Şehir Hastanesi’ndeki 10 saatlik operasyonun ardından birleştirilerek, eski haline getirildi.

Songül Biçim'in, geçirdiği trafik kazası sonucunda yüzü, ikiye ayrıldı, tüm yüz kemikleri de kırıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Biçim, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.



Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’nde tedaviye alınan Songül Biçim’in yüzü, 10 saat süren operasyonda 10'dan fazla plak ve 40'tan fazla vida kullanılarak birleştirildi. Yoğun bakım sürecini tamamlayan ve sağlık durumu iyi olan Biçim, dikişlerinin alınmasının ardından normal odaya alındı. Konuşmaya ve yemek yemeğe başlayan Biçim, yüzünün eski haline gelmesinin sevincini yaşadı.

10 saat süren ameliyat

Plastik cerrahi kliniğinde operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yakup Çil, trafik kazası sonucu Songül Biçim’in genel sağlık durumu çok kötü ve başı ortadan yarılmış olarak hastaneye getirildiğini söyledi.

Çok ciddi trafik kazası geçiren Biçim’in tüm üst çene, alt çene ve diğer yüz kemiklerinin tamamen kırıldığına dikkat çeken Çil, "Bu hastada yaklaşık 10 saatlik ameliyat sırasında bütün yüz kemiklerindeki kırıkları eski normal anatomik pozisyonuna getirdik. Daha sonra bu kırıkların hepsini plaklarla ve vidalarla onardık.



Yaklaşık olarak hastaya 10'dan fazla plak ve 40'tan fazla vida kullanıldı. Bütün dişleri yerlerinden ayrılmış olan hastanın dişleri eski anatomik yerlerine yerleştirilerek tellerle ve diğer ekipmanlarla onarıldı" dedi.

"Doktorlarımız sayesinde hayattayım"

Songül Biçim, yüzünün eski hale gelmesine çok sevindiğini belirterek, şunları söyledi: "Şükürler olsun, doktorlarımızın sayesinde hayattayım. Allah hepsinden razı olsun, hepsi çok iyiler. Aynada yüzümü gördüm. Yüzüm çok kötü olmuştu ama şu an iyiye gidiyor şükürler olsun." dedi.



Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’ndeki operasyonda Doç. Dr. Yakup Çil’in ekibinin sıra Opr. Dr. Mustafa Tanju Akan, Opr. Dr. Serhat Atalay Eviş, Opr. Dr. Kadir Çimen anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Alpaslan Akcan ile anestezi teknisyeni Özgür Siper ve Tuğba Atalay, yoğun bakım takiplerinde ise Uzm. Dr. Hakan Musa Ayas yer aldı. (DHA)