Kazada hurdaya dönen kamyonetten yara almadan kurtuldu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde kamyonet, TIR\'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü, kazayı birkaç sıyrıkla atlattı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Ankara-İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Turgut yönetimindeki 45 RA 353 plakalı kamyonet, Demirci kavşağında, Bekir Özkaner yönetimindeki 31 V 4169 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Turgut, kazayı birkaç sıyrıkla atlattı. Hüseyin Turgut, kontrol amaçlı Salihli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Salihli-Demirci Karayolu\'nda trafik bir süreliğine tek şeritten verildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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