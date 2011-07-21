-KAZADA ÇIKAN AKCİĞERİNİ YERİNE KOYDU ISPARTA (A.A) - 21.07.2011 - Isparta'da, Hüsrev Saadettin Aydınlı (17), geçen cuma günü freni tutmayan motosikletinin orak makinesine çarpmasıyla meydana gelen kazada, göğsüne saplanan makine demirinin yerinden çıkardığı akciğerini, okulda öğrendiği ilk yardım bilgisiyle yerine koyarak arkadaşının da yardımıyla hastaneye yetişti. Aydınlı, Isparta Devlet Hastanesinde 3 saatlik ameliyatla hayata döndü. Aydınlı doktoruyla birlikte Isparta Devlet Hastanesinde basın mensuplarına yaşadığı olayı anlattı. Isparta Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olan Hüsrev Saadettin Aydınlı, Merkez Kuleönü Kasabası'nda geçen Cuma gecesi, camide yatsı namazını kıldıktan sonra motosikletiyle seyir halindeyken motosikletinin freninin aniden boşalmasıyla dengesini kaybederek orak makinesi olarak bilinen tarım aletine çarptı. Çarpma sonucu makinenin ucundaki domuz burnu diye tanımlanan sivri uzun demir, Aydınlı'nın sağ göğsüne saplanarak, akciğerini yerinden çıkardı. Okulunda aldığı ilk yardım dersinde organın yerinden çıkması durumunda yerine konarak sağlık kuruluşuna getirilmesi kuralını hatırlayan Aydınlı, organını yerine koydu, arkadaşı Mustafa Küçük de gömleğiyle yaralı bölgeye tampon yaparak aşırı kan kaybının önüne geçti. Ağır yaralı halde Isparta Devlet Hastanesine getirilen genç, üç saatlik operasyon sonrası yaşama döndürüldü. -AKCİĞERİ ELİME ALIP YERİNE KOYDUM- Hastanenin Göğüs Cerrahisi bölümünde tedavisi süren Aydınlı, olayı anlatırken şunları söyledi: ''Motosikletle orak makinesinin domuz burnuna çarptım. Akciğerlerim dışarı çıkınca elimle tampon yaptım yerine koydum. O sırada araçla arkadaşlarım beni hastaneye götürmek için geldiler. Arkadaşım gömleğini çıkardı ve Isparta'ya geldik. Yolda 112'yi aradık. 112 Bizi Gülkent Devlet Hastanesine götürdü. Ancak burada göğüs cerrahi doktoru bulamadık. Hemen Isparta Devlet Hastanesine götürüldüm ve ameliyata alındım. Şimdi şükür sağlığım yerinde. Okulda sağlık dersinde ilkyardım konularını gösterdiler. İlk yardım bilgisi hayatımı kurtardı. Tüm bu süreçte bilincim yerindeydi. Ameliyata girdiğimi hatırlıyorum. Gözümü yoğun bakımda açtım'' dedi. -SAĞLIK DURUMU İYİ- Aydınlı'nın ameliyatını gerçekleştiren Isparta Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Teoman Demirel de, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastanın hastaneye getirilişi sürecine kadar yapılanların doğru olduğunu belirten Demirel, ''Gülkent Devlet Hastanesinde Göğüs Cerrahisi uygulaması olmayınca hastaneden beni aradılar ve hastanın durumu hakkında bilgi verdiler. Hemen ameliyathanenin hazırlanmasını istedim. Anestezi uzmanı da geldi. Hastamız ameliyata alındı. Başarılı bir operasyon oldu. Hastamız bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise aldık'' dedi. Akciğer boşluğuna hava girdiği zaman organın kendisini ileri atarak kalpteki geniş damarlarda bükülme meydana geldiğini anımsatan Demirel, ''Bu nedenle göğüs yaralanmaları sonucu akciğer açık hale gelirse o boşluğu kapalı hale getirmek gerekiyor. Arkadaşlar iyi bir yol izlemişler. Doğru olanı yapmışlar. Ayrıca iyi bir sağlık organizasyonu ve ekip çalışmasıyla da hastamız sağlığına kavuştu'' dedi.