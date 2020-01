Kazada bacağı kopan motosiklet sürücüsü, öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde motosikletiyle bariyerlere çarpıp, sağ bacağı kopan 34 yaşındaki Can Yontarım, hayatını kaybetti.

Kaza, İnegöl İlçesi Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir’den Bursa’nın İnegöl İlçesi\'ne gezmeye gelen Can Yontarım yönetimindeki 55 VJ 916 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp önce bariyerlere, ardından da istinat duvarına çarptı. Kazada, sağ bacağı kopan Yontarım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kopan bacağıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Can Yontarım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

