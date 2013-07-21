Kazada babasını kaybetti sinir krizi geçirdi: Babamın katili oldum



Yaptığı kaza nedeniyle babasının ölümüne neden olan Cengiz Şen sinir krizi geçirdi. 'Babamın katili oldum' diye feryat eden Şen, 'Beni hastaneye değil, hapishaneye götürün' dedi.

İstanbul Karayolu Selimşahlar Kavşağı yakınlarında, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarında park halindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Otomobildeki Mümin Şen olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de hafif yaralandı. Otomobili kullanan Cengiz Şen, "Babamın katili oldum" diyerek sinir krizi geçirdi.

Kaza bugün, Manisa-İstanbul Karayolu üzerindeki Selimşahlar Kavşağı yakınlarında saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan İzmir’e giden Cengiz Şen (54) yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan TIR’a bağlı dorseye arkadan çarptı. Çarpışma anında otomobilin arka sağ kapısı yanında oturan sürücü Cengiz Şen’in babası Mümin Şen (91) hayatını kaybetti. Cengiz Şen, annesi Emine Şen (84), arkadaşı Necati Yılmaz (53) ile eşi Reyzan Yılmaz (52) da hafif yaralandı.

'Beni hastaneye değil, hapishaneye götürün'

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla merkez ve Merkez Efendi Devlet hastanelerine kaldırıldı. Otomobili kullanan Cengiz Şen hastaneye gitmeyi reddederek, "Beni hapishaneye götürün" dedi. Olay yerinde cep telefonuyla yakınlarını arayan Cengiz Şen, "Ben babamın katili oldum. Katil oldum ben. Babamı öldürdüm" diyerek sinir krizi geçirdi. Daha sonra otomobildeki babasının yanına giden Cengiz Şen, onun saçını okşayıp, "Affet beni baba ne olur. Özür dilerim" dedi.

Cengiz Şen kaza yerine gelen jandarmaya verdiği ifadesinde de yol kenarında park halindeki TIR’ın dorsesini son anda fark ettiğini belirterek, "Direksiyonu kırarak otomobilin ön tarafını kurtardım. Ancak arka tarafı kurtaramadım" diye konuştu.

TIR sürücüsü İsmail Boraz (46) da kaza anında ön tarafta uyuduğu için nasıl meydana geldiğini görmediğini söyledi.

Jandarma kazayla ilgili sruşturma başlatırken hayatını kaybeden Mümin Şen’in cenazesi Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.