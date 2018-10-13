Kazada baba ve 3 yaşındaki ikizleri yaralandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE- Ankara karayolundaun 15’inci kilometresinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücü Alper Ganidağlı (37) ve 3 yaşındaki ikiz kızları yaralandı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinin Yenişehir semtinde bulunan Yeni Sanayi Kavşağı\'nda Alper Ganidağlı idaresindeki 37 KA 450 plakalı otomobil ile Aslıhan Şimşek idaresindeki 33 DYE 40 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Alper Ganidağlı ile kızları 3 yaşındaki ikizler Elif ve Defne Ganidağlı yaralandı. Kazada yaralanan baba ve çocukları Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

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