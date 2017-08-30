Kazada 2 polis yaralandı, midibüs sürücüsü kalp krizi geçirdi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, durakta yolcu indirdiği sırada motosikletli polis ekiplerinin arkadan çarptığı midibüsün sürücüsü Ali İhsan Çeliktaş kalp krizi geçirdi. Motosikletten yola savrulan 2 polis yaralandı.

Kaza, dün akşam Karacaahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Durakta yolcu indiren fabrika işçilerini taşıyan Ali İhsan Çeliktaş\'ın yönetimindeki 27 S 4661 plakalı servis midibüsüne, arkadan gelen ve sürücüsü açıklanmayan 27 A 75538 plakalı polis motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 polis yola savrulup yaralandı. Kaza ardından midibüsten inen sürücü Çeliktaş ise, polisleri yolda yaralı halde görünce heyecanlanarak kalp krizi geçirdi. Kazayı görenlerin haber olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri ve sürücü Çeliktaş\'ı hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çeliktaş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, polislerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza yerine gelen polisler inceleme yaparken, hurdaya dönen polis motosikleti çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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