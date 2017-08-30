T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazada 2 polis yaralandı, midibüs sürücüsü kalp krizi geçirdi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, durakta yolcu indirdiği sırada motosikletli polis ekiplerinin arkadan çarptığı midibüsün sürücüsü Ali İhsan Çeliktaş kalp krizi geçirdi

30 Ağustos 2017 13:55

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, durakta yolcu indirdiği sırada motosikletli polis ekiplerinin arkadan çarptığı midibüsün sürücüsü Ali İhsan Çeliktaş kalp krizi geçirdi. Motosikletten yola savrulan 2 polis yaralandı.
Kaza, dün akşam Karacaahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Durakta yolcu indiren fabrika işçilerini taşıyan Ali İhsan Çeliktaş\'ın yönetimindeki 27 S 4661 plakalı servis midibüsüne, arkadan gelen ve sürücüsü açıklanmayan 27 A 75538 plakalı polis motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 polis yola savrulup yaralandı. Kaza ardından midibüsten inen sürücü Çeliktaş ise, polisleri yolda yaralı halde görünce heyecanlanarak kalp krizi geçirdi. Kazayı görenlerin haber olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri ve sürücü Çeliktaş\'ı hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çeliktaş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, polislerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza yerine gelen polisler inceleme yaparken, hurdaya dönen polis motosikleti çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHAGAZİANTEPAliMotosiklettenKazaKaracaahmet MahallesiDuraktaKazayıAcilKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24