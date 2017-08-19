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Kaza yeri incelemesinde ‘Hero’ tişörtü gözaltısı

Fatih TURAN/ARAKLI (Trabzon),(DHA)- TRABZON’un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi

19 Ağustos 2017 18:13

Fatih TURAN/ARAKLI (Trabzon),(DHA)- TRABZON’un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri bu sırada çevredeki meraklı kalabalık içerisinde Türkçesi ‘kahraman’ anlamına gelen üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen 20 yaşındaki Ahmet G.’yi fark ederek gözaltına aldı.
Kaza, ilçenin Merkez Mahallesi Trabzon Caddesi’nde akşam saatlerine meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Furtun idaresindeki 61 TN 321 plakalı otomobil seyir halindeyken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yolun karşısındaki bir markete daldı. Marketin kapalı olması nedeniyle kazada maddi hasar meydana geldi. Kazanın şokunu yaşayan sürücü Furtun ise çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarıldı.  
POLİS HERO TİŞÖRTÜNÜ FARK ETTİ
Olay sonrası bölgede devriye gezen polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme başlattı. İncelemeler sırasında market çevresinde biriken meraklı kalabalığı uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri, bu sırada kalabalık içerinde bir kişinin FETÖ terör örgütü reklamını ve propagandası yapmaya yönelik olduğu için satışı yasaklanan, Türkçesi ‘kahraman’ anlamına gelen üzerinde İngilizce ‘Hero’ yazılı tişört giydiğini fark etti. Bunun üzerine ‘Hero’ tişörtü giyen Ahmet G. Kelepçelenerek polis aracına konuldu. Gözaltına alınan Ahmet G. İfadesinde tişörtün yasaklandığından habersiz olduğunu ve FETÖ ile ilişkisinin olmadığını hatta kendisinin polis olmak için sınavlara başvurduğunu söyledi.
Ahmet G.\'nin sorgusu sürüyor.

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