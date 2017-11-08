Kaza yaptığı TIR'da sıkışan sürücü 2 saatte kurtarılabildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran TIR’a arkadan çarpan TIR\'ın sürücüsü Mehmet Yılmaz (49) araçta sıkıştı. Yaralı sürücü, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yalova- Bursa karayolu Orhangazi- İznik yol kavşağında meydana geldi. Caner Çelik (34) idaresindeki 16 DY 668 çekici plakalı hurda kağıt yüklü TIR, Bursa’dan Yalova istikametine seyir halindeyken İznik ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Yılmaz idaresindeki 42 FGT 45 plakalı TIR, bekleyen araca çarptı.

Kazada, öndeki TIR\'a arkadan çarpan ve ön bölümü hurdaya dönen TIR’ın sürücüsü Mehmet Yılmaz, araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Servis\'e haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

VİNÇ GETİRİLDİ

TIR’da sıkışan sürücü Mehmet Yılmaz\'ı çıkarmak için olay yerine vinç istendi. Vinçle öndeki TIR’ı çekme girişimi başarısız oldu. Vinç, TIR\'ın dorsesinin çekimi için kullanıldı. Yaralı sürücü 2 saat süren çalışma ile çıkarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yılmaz, burada tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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