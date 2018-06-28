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Kaza yaptığı aracının yedek parçası için aynı marka araç çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kaza yaptığı hafif ticari aracına yedek parça temin etmek için, aynı marka ve modelde araç çalan Abidin Bakır (55), yakalandı

28 Haziran 2018 13:14

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kaza yaptığı hafif ticari aracına yedek parça temin etmek için, aynı marka ve modelde araç çalan Abidin Bakır (55), yakalandı.
Adana\'da 01 EVP 59 plakalı hafif ticari aracıyla kaza yapan Abidin Bakır, aracını tamir ettiremeyince aynı marka ve modeldeki Ali A.\'ya ait aracı çaldı. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark eden Ali A., polise haber verdi. Gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobilin Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi\'ndeki bir işyerine gittiğini saptadı. Buraya baskın yapan polis, iki araca da el koydu. Abidin Bakır, yakalanarak gözaltına alındı. El konulan araçlar ise emniyet otoparkına çekildi. Abidin Bakır, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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