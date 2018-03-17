Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtığı ileri sürüldü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. 23 AS 913 plakalı otomobil, Abdullahpaşa mahallesi gitmekte olan 23 LT 820 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, sürücü arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.