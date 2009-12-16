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Yaşam

Kaza yaptı seks bağımlısı oldu

İki yıl önce karıştığı otomobil kazasında pelvisindeki sinirleri zarar gören kadın, arzularına engel olamıyor!

16 Aralık 2009 02:00

İki yıl önce karıştığı otomobil kazasında pelvisindeki sinirleri zarar gören kadın, arzularına engel olamıyor!



Joleen Baughman'ın hayatı, iki yıl önce karıştığı otomobil kazasından sonra cehenneme döndü. Kazada pelvisindeki arzu duygularını kontrol eden sinir zarar gören kadın, sürekli tahrik olduğunu söylüyor.

39 yaşındaki Joleen, en ufak bir hareketle, temizlik yaparken, otobüs yolculuğunda, eğilirken ya da sadece yürürken bile tahrik olabildiğini söylüyor.

"Bu dayanılmaz, sadece tenime değen elbiselerim bile normal hareket etmemi, düşünmemi engelleyecek kadar tahrik edebiliyor beni. Bu çok utanç verici. Bu haldeyken birşeylere konsantre olmaya çalışmak imkansız."

İki çocuk annesi Joleen, çok nadir rastlanan bir tıbbi rahatsızlıktan müzdarip. Joleen, 20 yıllık kocasıyla birlikte olmalarının bile semptomları azaltmadığını, herhangi bir rahatlama hissedemediğini söylüyor.

"24 saat boyunca böyle dolaşmak çok yorucu. Çok utanıyorum. Geceleri ancak uyku hapıyla uyuyabiliyorum. Umarım yakın gelecekte bu soruna bir çözüm bulabilirler."

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