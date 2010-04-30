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Yaşam

Kaza yaptı, polis çağırdı, esrardan gözaltına alındı

İzmir'de kaza yapan kişi, olay yerine rapor tutturmak için çağırdığı polisler tarafından esrar bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - İzmir'in Urla ilçesinde kullandığı otomobille maddi hasarlı kaza yapan kişi, olay yerine rapor tutturmak için çağırdığı polisler tarafından esrar bulundurmak suçundan gözaltına alındı.


İzmir-Çeşme Otoyolu Urla girişinde plakası belirlenemeyen otomobiliyle tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası yapan S.B. (40), rapor tutturmak üzere kaza mahalline trafik ekiplerini çağırdı.


Olay yerine gelen görevli polis ekipleri, duydukları şüphe üzerine araçta arama yaptı. Arama neticesinde otomobilin gizli bölmelerine saklanmış şekilde 196 gram esrar geçirildi.


Gözaltına alınan S.B, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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