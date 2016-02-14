Kaza yaptı, Facebook sayfasına yazdı: Ne kazaydı be, ne güzel hiçbir şey hatırlamamak

Konya’da yön levhasına çarpan kamyonette sıkışarak ağır yaralanan sürücü Hüseyin Ciddi, internetteki sosyal medya sayfasında "Son halim. Ne kazaydı be. Ne güzel hiçbir şey hatırlamamak. Kaza yapmışım, haberlere çıkmışım ama benim haberim yok" diye yazdı.

DHA’nın haberine göre, geçen cuma günü saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Yolu üzeri Sanayi Tramvay Durağı yanında meydana geldi. 39 yaşındaki Hüseyin Ciddi, yönetimindeki 59 FD 031 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirince yön levhası direğine çarptı. Hasar gören aracın direksiyonunda sıkışarak yaralanan sürücü Hüseyin Ciddi, polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk etti. 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hüseyin Ciddi, hayati tehlikeyi atlattı.

Kazadan sonra sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından fotoğraflarını paylaşan Ciddi, "Son halim. Ne kazaydı be. Ne güzel hiçbir şey hatırlamamak. Kaza yapmışım, haberlere çıkmışım ama benim haberim yok" yazması dikkat çekti.