KAZA YAPTI, 200 METRE SONRA DURABİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir sürücü otomobiliyle, ticari taksiye çarptıktan 200 metre sonra durabildi. Uzun süre alkol metreye üflemek istemeyen sürücünün 1.78 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza Kadıköy\'de Acıbadem Kavşağında meydana geldi. 34 DA 3988 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Koçdoğan önce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra Kartal istikametinden Kadıköy istikametine gitmekte olan Yusuf Taşdemir\'in kullandığı 34 TEJ 98 plakalı ticari taksiye Acıbadem Kavşağı\'na yaklaşırken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Taşdemir\'in kullandığı araç bariyerlere çarparak durabildi.

200 METRE SONRA DURABİLDİ

Koçdoğan, olay yerinden yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan Yusuf Taşdemir\'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık durumu iyi olan Taşdemir, Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

ALKOL METREYE ÜFLEMEK İSTEMEDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri de zor anlar yaşadı. Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, Ahmet Koçdoğan\'a alkol testi yapmak istedi. Uzun süre polislere direnen Koçdoğan\'ın 1.78 promil alkollü olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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Kaza yeri

Kazaya karışan otomobiller

Yaralı sürücü ambulansla götürülmesi

Sürücünün alkol muhanesi olmamaya çalışması

Otomobillerin kaldırılması

Genel ve detaylar

