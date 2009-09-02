Kaza yapanlar artık korkmayın

Trafik kazalarında meydana gelen yaralanma, sakat kalma ve ölüm gibi hallerde mağdur vatandaşların zararını karşılamak için kurulan ve mağdurlara 150 bin TL'ye kadar ödeme yapabilen “Güvence Hesabı”ndan vatandaşların haberdar olmadığı bildirildi.

Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, yaptığı açıklamada, her yıl trafik kazalarında binlerce insanın hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralanıp sakat kaldığını ancak trafik kazalarında mağdur olan vatandaşların, sigorta şirketlerinden kesilen küçük paylarla oluşturulan “Güvence Hesabı”ndan 150 bin TL'ye kadar para alabileceğini bilmediğini söyledi.

Resmi verilere Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde 2008 yılında meydana gelen 929 bin 304 trafik kazasında, 4 bin 228 kişinin hayatını kaybettiğini, 183 bin 841 kişinin yaralandığını belirten Küçük, şöyle devam etti:

“Türkiye'de her 14 araçtan biri kazaya karışıyor. Bunun yanında ülkemizde bulunan toplam 14 milyon araçtan yüzde 30'a yakın kısmı trafik sigortasını yaptırmıyor. Yani 14 milyon araçtan zorunlu yaptırılması gereken Mali Sorumluluk Sigortası'nı (trafik sigortası) 4 milyon araç yaptırmamış. 2008 yılında meydana gelen 929 bin 304 trafik kazasında, 4 bin 228 kişi hayatını kaybetmiş, 183 bin 841 kişi yaralanmış.

Gelinen noktada trafik kazalarında insan sağlığı ile ilgili durumlarda yaralanma, sakat kalma ve ölüm olaylarında mağdur olanlar, gerekli evrakı (kaza tespit tutanağı, kaza zaptı gibi) uğramış oldukları zararları gösteren belgeleri gönderenlere 150 bin TL'ye kadar ödeme yapıyoruz. Mağdur vatandaşlarımız sadece 3-5 evrakı hiçbir aracı kullanmadan posta yolu ile bize göndererek bu parayı alabilirler.”

Hesap ne zaman devreye giriyor?

“Zarara sebep olan araçların trafik sigortası varsa, zararların ilgili sigorta şirketinden talep edilmesi ve giderilmesi mümkün. Ancak aracın trafik poliçesi yoksa durum ne olacak” diye soran Küçük, sözlerine şu bilgileri verdi:

“Tabii ki esas olan, zararın zarar veren tarafından karşılanmasıdır. Zarar veren zararı karşılayamayacak durumda ise veya zarar veren araç bilinmiyor ise zarar nasıl karşılanacak? İşte burada Güvence Hesabı devreye giriyor. Meydana gelen zararlar aracın trafik poliçe yokluğu nedeniyle sigorta şirketi tarafından veya zarar verenler tarafından karşılanamıyorsa bu durumda zararın Güvence Hesabı tarafından karşılanması mümkündür.

Zarar veren aracın sigortasının olmaması veya tespit edilememesi halinde veya aracın çalıntı olması hallerinde meydana gelen bedeni zararları Güvence Hesabı'ndan talep etmek mümkündür. Güvence Hesabı bu zararları aynı trafik poliçesinde olduğu gibi ölümlerde ölenin desteğinden yoksun kalanlara maksimum 150 bin TL veya sakat kalması halinde yine 150 bin TL sakatlık tazminatı veya yaralanmalar halinde 150 bin TL tedavi giderleri ödenmektedir.”

Son 5 yılda 80 milyon ödeme yapıldı

Trafik kazalarında üçüncü şahısların zararlarının karşılanması için 1983 yılında “Garanti Fonu” adında kurulan, 1998 yılında “Garanti Sigortası Hesabı” adını alan son olarak da 2007 yılında ismi “Güvence Hesabı”na dönüştürülen sistem 2004 yılından beri geçmiş yıllara göre yoğun ilgi görmeye başladı.

Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, mağdur insanlara şimdiye kadar sistem sayesinde 80 milyon TL ödeme yaptıklarını kaydederek şöyle devam etti:

“Bu hesaptan 31 Temmuz 2009 tarihi itibariyle son 5 yılda yaklaşık 15 bin dosya için 80 milyon TL ödeme yapılmıştır. Zarar görenlerin, geçirmiş oldukları trafik kazasına ait belgeler ile birlikte (kaza tespit tutanağı, kaza zaptı gibi) uğramış oldukları zararları gösteren belgelerle Güvence Hesabı'na bizzat başvurmaları mümkündür. Bu belgelerin uygun bulunması halinde hesaplanan tazminatlar hak sahiplerinin banka hesaplarına ödenmektedir. Bu başvurunun, aracı kullanılmadan bizzat hak sahibi tarafından posta yoluyla yapılması mümkündür. Güvence Hesabı'ndan sadece ölüm, sakatlanma ve yaralanma gibi bedeni tazminat ödenir. Araca gelen zararlar ile diğer maddi şeylere gelen zararlar ödenmez.”

İşte örnekler:

Güvence Hesabı, 2007 yılının ilk günü sigortasız bir aracın karıştığı trafik kazasında yüzde 94 oranında sakat kalan Galip Türkmen isimli vatandaşa kaza tarihindeki poliçe teminatı üst limiti olan 60 bin TL sakatlık tazminatı ödemiş. Ayrıca yine bu hesaptan Türkmen'e, malul olarak gerekli olan yataktan kalkma, doğrulma, yürüme gibi fonksiyonları icra eden sağlık cihazları temin edilmiş ve bunlar için de 45 bin 695 TL ödeme yapılmış.

Denizli'de 1 Mart 2008 tarihinde plakası tespit edilemeyen bir aracın çarptığı 9 yaşındaki küçük Şirvan Duran bu kazadan sonra yüzde 96 oranında sakat kalmış. Güvence Hesabı küçük Şirvan için 100 bin TL sakatlık tazminatı ve ayrıca Almanya'da yapılan kök hücre nakli operasyonu, yol masrafları dahil tüm sağlık harcamaları için toplam 65 bin 850 TL tedavi tazminatı ödemiş.

Simsarlara dikkat!

Abdülkadir Küçük, vatandaşın bu hakkından haberdar olmadığını bu konuda bilgisi olan kişi ve kişilerin de kaza yapan kişileri bularak “ben sana hiç bir masraf yapmadan 100-150 bin TL alayım mı” teklifini götürdüklerini ve ardından vekaletname ile yüzde 50'lere varan komisyonla 'Güvenlik Hesabı'ndan para aldıklarını söyledi.

Vatandaşların bu tip kişi ve kuruluşlara itibar etmemelerini isteyen Küçük, doğrudan Güvence Hesabı'na göndereceği evrakla hak ettiği parayı alabileceğini sözlerine ekledi.





