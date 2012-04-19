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Yaşam

Kaza yapan trenin makinistleri alkollü çıktı

Ulukışla ilçesinde dün meydana gelen kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

19 Nisan 2012 18:38

 

Niğde'de yolcu trenine çarparak 15 kişinin yaralanması yol açan yük trenini kullanan makinistlerinin alkollü olduğu ortaya çıktı.
 
Yolcu trenine çarpan yük trenini kullanan makinistlerin kanında yapılan incelemede alkole rastlandı.
 
Boğazköprü-Mersin seferini yapan yük treni, Ulukışla Garı’nda duran İç Anadolu Mavi trenine arkadan çapmıştı.
 
Çarpmanın etkisiyle yolcu treninin iki vagonu devrilmişti. Kazada yük treninin büyük bölümü hurda yığınına dönmüştü.
 
Olay yerine giden ekibin yaptığı incelemede, yük treninin Ulukışla'ya girişte talimata rağmen durmadığı ve kendisine açık olmayan makastan geçerek yolcu trenine çarptığı belirlenmişti.

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