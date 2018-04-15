T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaza yapan TIR'dan 2 milyonluk uyuşturucu hap çıktı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, yoldan çıkıp devrilen İran plakalı TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi, araç içinde değeri yaklaşık 2 milyon lira olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi

15 Nisan 2018 15:24

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, yoldan çıkıp devrilen İran plakalı TIR\'ın sürücüsü yaşamını yitirdi, araç içinde değeri yaklaşık 2 milyon lira olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesi Somkaya köyü yakınlarında geçen 13 Nisan günü saat 18.00 sıralarında, İran plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada kimliği açıklanmayan İran uyruklu sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TIR\'ın kupa kısmındaki paketleri fark etti. Ekiplerin yaptığı aramada, paketlerin içinden, değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 66 bin 562 captagon hap ve 6 bin 400 dolar ele geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan HANÇERAĞRI DHA AĞRInın DoğubayazıtTIRValiliktenSomkayaNisanKazadaKazaJandarma KomutanlığıEkiplerinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24