Kaza yapan TIR yandı: 2 ölü, 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan TIR'da yolcu konumundaki Abdullah Alkan, yanan araçtan ağır yaralı olarak kurtulurken, Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında TIR sürücüsü Aytekin ile yanındaki Kenan Koçsoy'un öldüğü belirlendi. (DHA)