Kaza yapan TIR yandı: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinin yakınında kaza yapan TIR yandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinin yakınında meydana geldi. Halil Aytekin yönetimindeki et yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşaktaki bariyerleri yıkarak, düştü. Yaklaşık 6 metreden alt yola düşen TIR, alev alıp yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan TIR'da yolcu konumundaki Abdullah Alkan, yanan araçtan ağır yaralı olarak kurtulurken, Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında TIR sürücüsü Aytekin ile yanındaki Kenan Koçsoy'un öldüğü belirlendi. (DHA)