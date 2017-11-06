Kaza yapan sürücü, öğrencilere mont ve bot alarak uzlaştı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yaklaşık 4 ay önce yayaya çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü, arabuluculuk uygulamasında ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin 765 liralık kışlık bot ve mont alarak uzlaştı.

Geçen 27 Temmuz\'da Talas Caddesi Fakülte Işıklar Kavşağı\'nda Mevlüt Kuzucu\'nun yönetimindeki 34 EF 8991 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen yaya Emel Özat’a çarptı. Kazada, Emel Özat hafif yaralandı. Konunun davalık olmadan çözümü için arabuluculuk çerçevesinde Avukat Kubilay Hasan Gürcan uzlaşmacı oldu. Avukat Gürcan, Mevlüt Kuzucu ile Emel Özat\'ı, kusurlu sürücünün ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık mont ve bot alması karşlığında uzlaştırdı.

Sürücünün hatasanı anladığını belirten Emel Özat, \'\'Biz, sürücüden davacı olmadık. Ancak, konu ister istemez mahkemeye intikal etti. Uzlaşmada, sürücüden kusuru karşılığında oturduğumuz yere yakın olan Sahra- Galip Özsan İlkokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot ve mont almasını istedik. Sürücü de 2 bin 675 bin lira karşılığında mont ve bot alıp, öğrencileri giydirdi. Uzlaşı sayesinde aylarca adliyeye gidip gelmekten ve her duruşma girişinde kaza anını hatırlamaktan da kurtulmuş olduk\' \'dedi.

Avukat Kubilay Hasan Gürcan da \'\'Tarafların her biri bu uzlaşmadan kazançlı çıktı. Çocukların ve ailelerin hayır dualarını da almış oldular. Uzlaşmacı olarak, uzlaşı kültürümüzün gelişmesine birliğimizin ve beraberliğimizin korunmasına toplumsal arabuluculuk bağışla noktalandı\'\' diye konuştu.



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