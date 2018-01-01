T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaza yapan sürücü 2017'nin alkol rekorunu kırdı

Takla atan araçtan yara almadan kurtulan sürücü gözaltına alındı

01 Ocak 2018 19:06

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kaza yapan Tükmenistan uyruklu sürücünün '400 promil' alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, 400 promille KKTC'de  2017'nin rekorunu kırdı.

KKTC Kermiya'da 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu sürücü Shamurad Dashkynov’un kontrolünden çıkan JN 469 plakalı otomobil, takla atarak durabildi.

Kıbrıs Gazetesi'nden Mehmet Kara'nın haberine göre sürücü, polis tarafından alkolmetre ile yapılan test sonucu "400 promil" alkollü çıktı ve 2017’nin rekorunu kırdı.

Ayakta dahi durmakta zorlanan sürücüyü görenler, “Çakmak çaksan havaya uçacak” yorumunu yaptı.

Kazadan yara almayan sürücü, gözaltına alındı.

ETİKETLER

KKTCkazapromilalkol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24