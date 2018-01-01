Kaza yapan sürücü 2017'nin alkol rekorunu kırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kaza yapan Tükmenistan uyruklu sürücünün '400 promil' alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, 400 promille KKTC'de 2017'nin rekorunu kırdı.

KKTC Kermiya'da 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu sürücü Shamurad Dashkynov’un kontrolünden çıkan JN 469 plakalı otomobil, takla atarak durabildi.

Kıbrıs Gazetesi'nden Mehmet Kara'nın haberine göre sürücü, polis tarafından alkolmetre ile yapılan test sonucu "400 promil" alkollü çıktı ve 2017’nin rekorunu kırdı.

Ayakta dahi durmakta zorlanan sürücüyü görenler, “Çakmak çaksan havaya uçacak” yorumunu yaptı.

Kazadan yara almayan sürücü, gözaltına alındı.