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Kaza yapan otomobile tanker çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile arkadan gelen tanker çarptı, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

26 Mart 2018 11:26

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile arkadan gelen tanker çarptı, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM\'in Düzce Üçyol mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Aydın Durukan yönetimindeki 81 EE 241 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Ali Kuyucu\'nun kullandığı 42 ET 917 plakalı tanker, yolda duran otomobile çarparak, şarampole sürükledi. Otomobilden yola savrulan Ayşe Durukan yaşamını kaybederken, Aydın Durukan, Emine Durukan ve Eyüphan Durukan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Tanker sürücüsü Ali Kuyucu, \"Araç kaza yapmış yolun kenarında duruyordu. Herhangi bir uyarı levhası ya da reflektör olmadığı için fark etmedim ve çarptım\" dedi.
Durukan ailesinin İstanbul\'da bir düğüne katıldıkları öğrenilirken, kaza sırasında hurdaya dönen aracın içerisinden düşen düğün fotoğrafı dikkat çekti.
Kazada hurdaya dönen otomobilden gaz sızması nedeniyle İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekiplerinin gazı kapatması sonrası yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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