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Kaza yapan otobüste 127 kaçak yakalandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'nun Hanönü İlçesi'nde maddi hasarlı kazaya karışan otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 127 kaçak yakalandı

04 Kasım 2017 01:56

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'nun Hanönü İlçesi\'nde maddi hasarlı kazaya karışan otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 127 kaçak yakalandı.
Hanönü İlçesi\'nde akşam saatlerinde Ali Rıza K. yönetimindeki otobüs, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, otobüste bulunan yolcuların ülkeye kaçak yollarla girdiklerini belirledi. Kamerun, Pakistan ve Afganistan uyruklu 127 kaçak, ilçedeki spor salonuna götürüldü.
Ağrı\'nın Doğubeyazıt İlçesi\'nden ülkeye giriş yapan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçakların İstanbul\'a gitmek için yola çıktıkları, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri tespit edildi.
Spor salonunda sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, yapılacak işlemlerin ardından Kastamonu Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecek.

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