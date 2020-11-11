Kaza yapan otobüs şoförü sinir krizi geçirdi!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrasında sinir krizi geçiren sürücü ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda polis ekibi olay yerine gelerek sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Halil K. idaresindeki halk otobüsüyle, duraktan yolcu alan otomobil çarpıştı.



Kaza nedeniyle trafik kilitlenince araya başkalarının da girmesi ile tartışma yaşanmaya başladı. Otobüs sürücüsü Halil K.’nın sinir krizi geçirmesi ve sakinleştirilememesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri gerginlik sonrası sinir krizi geçiren halk otobüsü sürücüsü Halil Kartal’ı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri sinir krizi geçiren sürücünün durumunu kontrol ederek müdahalede bulundu.

Polisin olaya ilişkin tutanak tutmasının ardından sinir krizi geçiren sürücü ile diğer taraflar olay yerinden ayrıldı. (İHA)