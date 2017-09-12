Kaza yapan motosikletli öldü

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'ne bağlı Yeniköy yolunda direksiyon kontrolünü yitiren motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Oğuz Alan öldü.

Oğuz Alan, 16 CMK 89 plakalı motosikleti ile giderken önünde bulunan 16 SPP 56 plakalı kamyoneti sollamak istedi.Alan, aracın sol arka kısmına çarparak direksiyon kontrolünü yitirince araç karşı şeride savruldu. Alan, bu sırada hareket halnde olan Y.O.D. yönetimindeki 43 HS 949 plakalı aracın altında kalarak ağır yaralandı. Ambulans ile Karcabey Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Oğuz Alan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.



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