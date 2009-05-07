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Yaşam

Kaza yapan minibüsten 160 kilo esrar çıktı

Hatay’da kaza yapmış halde bulunan ve sürücüsü kayıplara karışan bir minibüsten toplam 160 kilo esrar çıktı. Kaçan sürücü aranıyor.

07 Mayıs 2009 03:00

Hatay’da kaza yapmış halde bulunan ve sürücüsü kayıplara karışan bir minibüsten toplam 160 kilo esrar çıktı.

Hatay’ın Belen İlçesi'nde 1 kişinin öldüğü trafik kazasında onlarca kişinin arasından yavaşlamadan geçince dikkat çeken minibüs, polisin takibiyle kaza yapmış halde bulundu. Sürücüsü kaçan minibüsün içinde 160 kilo esrar ele geçirildi.

Dün akşam saatlerinde, 41 yaşındaki Yüksel Akdeniz yönetimindeki 31 E 2062 plakalı TIR, Belen ilçe merkezi Mareşal Çakmak Caddesi'nden geçerken ön sol lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkınca devrildi. Bir süre sürüklenen TIR alev aldı şoförü ise olay yerinde öldü. Kasasındaki domatesler de çevreye dağılınca yol araç trafiğine kapandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ı kısa sürede söndürdü. Bu sırada aynı güzergahtan gelen 34 ZF 9877 plakalı minibüs ise yolun kapalı olması üzerine karşı şeride geçip, çevrede toplananların hayatını tehlikeye atarak olay yerinden uzaklaşmak isteyince dikkat çekti. Polis, `dur' ihtarı üzerine kaçan minibüsün peşine düştü. Ara sokaklara giren minibüs, kısa süre sonra Bakras Mahallesi'nde bir evin duvarına çarpmış halde bulundu. Henüz kimliği saptanamayan sürücü yaya olarak kaçarken Belen Emniyet Amirliği'ne götürülen minibüste yapılan aramada 160 kilo esrar ele geçirildi. Polis, her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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