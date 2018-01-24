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Kaza yapan minibüste 47 kaçak yakalandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Hafik ilçesinde kaza yapan minibüste, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 47 kaçak yakalandı

24 Ocak 2018 20:58

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Hafik ilçesinde kaza yapan minibüste, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 47 kaçak yakalandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu, Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı Doğubeyazıt\'tan yola çıkan 04 D 3625 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, minibüsün, kaçakları taşıdığını belirledi. Koltukları sökülerek içi genişletilen 14 kişilik minibüste yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 45 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu, toplam 47 kaçak yakalandı. Minibüs sahibine 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.
Kaçakların, işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği açıklandı.

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