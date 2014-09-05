Kaza yapan İETT şoföründen uyarı: Bu otobüslerin hepsi sorunlu

İstanbul'da Taksim-Yeşilpınar hattında sefer yapan 49 T numaralı İETT otobüsü yokuş aşağı inerken önce kaldırıma çıktı ardından ağaçlık alana girerek durabildi.

DHA'nın haberine göre, Şişli'den Dolmabahçe 'ye inen Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi'nde İETT otobüsü kaza yaptı. Saat 12.00 sularında meydana gelen kazada otobüs şoförü ile 3 yolcu kazayı yara almadan atlattı.

'Hiçbir fren tutmadı'

Otobüslerde fren sorunu olduğunu belirten sürücü Hafız Güzel, "Hiç fren tutmadı. El frene asıldığım halde yine tutturamadım. Ne yaptıysam durduramadım. 16 yıldır şoförlük yapıyorum böyle birşey görmedim" dedi. İETT şoförü Güzel, "Tecrübem olmasa araçlara vura vura aşağıya doğru giderdik" diye konuştu.

Frenlerden şikayet eden Güzel, "Bundan şikayetimiz var. 30 km ile giden otobüsü durduramadık. Bu arabaları yeniden elden geçirmeleri lazım. Bu arabaların hepsi sorunlu. Yetkililere söylüyorum bu arabaları incelesinler. Ufak yağmurda ben arabayı durduramadım yarın kış geliyor" dedi. Kazayı yara almadan atlatan yolcu da şoförü teşekkür etti.



Kazanın şokunu yaşayan yolcu, "Şoför arkadaşın tecrübesi bizi kurtardı" diye konuştu.