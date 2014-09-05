T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaza yapan İETT şoföründen uyarı: Bu otobüslerin hepsi sorunlu

İstanbul'da kaza yapan otobüs şoförü, İETT'nin araçların hepsini elden geçmesi gerektiğini söyledi

05 Eylül 2014 19:01

İstanbul'da Taksim-Yeşilpınar hattında sefer yapan 49 T numaralı İETT otobüsü yokuş aşağı inerken önce kaldırıma çıktı ardından ağaçlık alana girerek durabildi.

DHA'nın haberine göre, Şişli'den Dolmabahçe 'ye inen Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi'nde İETT otobüsü kaza yaptı. Saat 12.00 sularında meydana gelen kazada otobüs şoförü ile 3 yolcu kazayı yara almadan atlattı.

 

'Hiçbir fren tutmadı'

 

Otobüslerde fren sorunu olduğunu belirten sürücü Hafız Güzel, "Hiç fren tutmadı. El frene asıldığım halde yine tutturamadım. Ne yaptıysam durduramadım. 16 yıldır şoförlük yapıyorum böyle birşey görmedim" dedi. İETT şoförü Güzel, "Tecrübem olmasa araçlara vura vura aşağıya doğru giderdik" diye konuştu.

Frenlerden şikayet eden Güzel, "Bundan şikayetimiz var. 30 km ile giden otobüsü durduramadık. Bu arabaları yeniden elden geçirmeleri lazım. Bu arabaların hepsi sorunlu. Yetkililere söylüyorum bu arabaları incelesinler. Ufak yağmurda ben arabayı durduramadım yarın kış geliyor" dedi. Kazayı yara almadan atlatan yolcu da şoförü teşekkür etti.

Kazanın şokunu yaşayan yolcu, "Şoför arkadaşın tecrübesi bizi kurtardı" diye konuştu.

 

ETİKETLER

istanbuliettotobüskazafren

İlgili Haberler

Kabataş'ta durağa giren İETT otobüsünün görüntüleri kameralara böyle yansıdı!

Kabataş’taki kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

İETT şoförlerine denetim ve ceza

İstanbul'da üst üste yaşanan otobüs kazalarının ardından İETT şofölerine denetim yapıldı, ceza kesildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24