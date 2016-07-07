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Yaşam

Kaza yapan gençlerden polislere: Tatile devam edeceğiz; siz otomobili evimize gönderin olur mu?

"Sizi beklerken canımız sıkıldı, yürüyerek otostop çekmeye karar verdik"

07 Temmuz 2016 21:09

Pamukova’dan tatile gitmek için yola çıkan iki gencin bulunduğu otomobil, Kütahya- Afyonkarahisar karayolu üzerinde gece saatlerinde bariyerlere çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan gençler, otomobillerini olayyerinde bırakarak, yola devam etmek için otostop yapmak istediler. Polis ve jandarma ekiplerinin 1 kilometre ileride bulduğu tatilcilerin, "Tatile devam edeceğiz. Siz bizi şuradan Antalya otobüsüne bindirip, otomobili de Pamukova’ya gönderin olur mu?" demeleri şaşkınlık yarattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kaza gece saatlerinde Kütahya Afyonkarahisar karayolu 12’nci kilometresinde meydana geldi. Pamukova’dan Antalya’ya tatil yapmak için arkadaşıyla yola çıkan Gökhan G. yönetimindeki 54 RN 696 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle bölünmüşyol ortasındaki demir bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Gökhan G. ile yanında bulunan arkadaşı Uğur G. çantalarını alıp otomobili olay yerinde bırakarak, Antalya’ya gitmek için otostop yapmak istedi.

 

"Bizi otobüse bindirin, otomobili gönderin"
 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kaza yapan gençleri olay yerinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta buldu. Gençler nereye gittiklerini soran görevlilere "Biz tatile gitmek için yola çıktık burada da kaza yaptık. Sizi beklerken canımız sıkıldı tatile devam etmek için yürüyerek otostop çekmeye karar verdik. Siz bizi şuradan Antalya otobüsüne bindirip otomobili de Pamukova’ya gönderin olur mu?" demeleri şaşkınlık yarattı.

Kaza yapan otomobil kurtarıcıyla emniyet otoparkına çektirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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