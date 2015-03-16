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Yaşam

Kaza yapan doktoru vatandaşlar kurtardı

Balıkesir'de otomobiliyle yaptığı kaza sonrası dili nefes borusuna kaçan doktoru çevredeki vatandaşlar kurtardı

16 Mart 2015 08:53

Otomobiliyle yaptığı kaza sonrası dili boğazına kaçan eski Balıkesir Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çalışkan, yardıma koşan vatandaşların müdahalesi sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, eski Balıkesir İl Sağlık Eski Müdürü Dr. Mehmet Çalışkan, Anafartalar Caddesi'nde direksiyon başında fenalaştı.

Kontrolden çıkan otomobil, önce iki ağaca, ardından kaldırımdaki trafoya ve elektrik direğine çarptı. Trafo büyük bir gürültüyle patladı.

Çevredeki vatandaşlar, hava yastığının açılmasıyla otomobilinde sıkışan baygın haldeki Çalışkan'ı güçlükle araçtan çıkarttı.

Çenesi kilitlenen ve dili nefes borusunu kaçan Çalışkan, bir esnafın getirdiği kaşıkla yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dr. Mehmet Çalışkan'ın tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. 

Öte yandan, kazanın ardından trafoda meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemedi.

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