Kaza yapan dekan ve kızları yaralandı, eşi öldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Adil Atasoy'un kullandığı otomobil Bilecik'in Söğüt ilçesi yakınlarında şarampole uçtu. Kazada Dekan Prof.Dr. Atasoy ile iki kızı yaralanırken, eczacı olan eşi 56 yaşındaki Emel Atasoy öldü.



Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bilecik-Söğüt karayolunun 25'inci kilometresindeki Zemzemiye Köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Eskişehir'e gelen ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 61 yaşındaki Prof.Dr. Ömer Adil Atasoy, yönetimindeki 26 EA 717 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atarak şarampole uçan otomobili kullanan Dekan Prof.Dr. Ömer Adil Atasoy ile aynı araçta bulunan eczacı eşi Emel Atasoy, kızları eczacı 28 yaşındaki Ayşe Atasoy ve 14 yaşındaki Hatice Ecem Atasoy yaralandı. Ağır yaralanan 4 çocuk annesi Emel Atasoy, 112 amubansıyla kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.



Kazada yaralanan ve sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Prof.Dr. Ömer Adil Atasoy, ESOGÜ Hastanesi'nde, kızları Ayşe Atasoy ile Hatice Ecem Atasoy ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma yetkilileri kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

