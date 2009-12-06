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Yaşam

Kaza yapan araçlar taksi durağına daldı!

4. Levent'te çarpışarak kontolden çıkan 2 araç metro durağı önünde bulunan taksi durağındaki taksilere daldı.

06 Aralık 2009 02:00

T24 - 4. Levent'te çarpışarak kontolden çıkan 2 araç metro durağı önünde bulunan taksi durağındaki taksilere daldı.

Saniye saniye kaza anı/Video

Milliye gazetesinin haberine göre kazada otomobil sürücüleri ve çevrede bulunan 5 kişi yaralanırken olay saniye saniye mobese kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde taksiden inen bir müşteri çantasını almak için taksinin bagajına yöneliyor, bu sırada hemen arkasında meydana gelen kazada kontrolden çıkan 2 otomobil önce taksi müşterisine daha sonra diğer taksilere çarpıyor.

Taksi müşterisi ne olup bittiğini anlamadan, çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayarak ağır yaralanıyor.

Kaldırımda yürürken ilk kazayı fark eden ve kontrolden çıkan 2 otomobilin üzerlerine geldiğini görerek geriye doğru kaçan vatandaşlar ise kazayı hafif yaralanıyor.

Metro istasyonu merdivenlerinden çıkan vatandaşlar kazanın etkisiyle korku dolu bakışlarla güvenli bölgeye kaçışıyor.

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