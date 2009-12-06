Kaza yapan araçlar taksi durağına daldı!

T24 -

Milliye gazetesinin haberine göre kazada otomobil sürücüleri ve çevrede bulunan 5 kişi yaralanırken olay saniye saniye mobese kameralarına yansıdı.Kameralara yansıyan görüntülerde taksiden inen bir müşteri çantasını almak için taksinin bagajına yöneliyor, bu sırada hemen arkasında meydana gelen kazada kontrolden çıkan 2 otomobil önce taksi müşterisine daha sonra diğer taksilere çarpıyor.Taksi müşterisi ne olup bittiğini anlamadan, çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayarak ağır yaralanıyor.Kaldırımda yürürken ilk kazayı fark eden ve kontrolden çıkan 2 otomobilin üzerlerine geldiğini görerek geriye doğru kaçan vatandaşlar ise kazayı hafif yaralanıyor.Metro istasyonu merdivenlerinden çıkan vatandaşlar kazanın etkisiyle korku dolu bakışlarla güvenli bölgeye kaçışıyor.