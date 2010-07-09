Kaza, tecavüzü ortaya çıkardı!

T24- Antalya'da kaldığı Yetiştirme Yurdu’nda tecavüze uğrayan 16 yaşındaki engelli A.Y.’nin dramı, Kars’ta meydana gelen bir trafik kazasıyla ortaya çıktı. A. Y.’nin 3.5 aylık hamile olduğu ve Kars’a gelen Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın görmemesi için Siirt’e gönderildiği öne sürülürken, dün geçirdiği trafik kazasında kolu ve ayağı kırıldı. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, bu yüz karası olayı mutlaka aydınlatacaklarını söyledi.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Antalya’nın Serik ilçesi doğumlu olan zihinsel ve bedensel engelli 16 yaşındaki A.Y., Antalya Yetiştirme Yurdu’nda kalırken, iddiaya göre 4 ay önce bir güvenlik görevlisinin tecavüzüne uğradı. Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü A.Y.’nin izini kaybettirmek için Kars’a gönderdi. Kars Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bir süredir kentte kalan A.Y.’yi, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın Kars’a gelmesi nedeniyle bu kez Siirt’e göndermeye karar verdi. İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan iki temizlikçi kadın eşliğinde dün Siirt’e gönderilen A.Y., bindikleri otobüsün Sarıkamış'a bağlı Karakurt Köyü yakınlarında kaza geçirmesi üzerine yaralandı. Trafik kazasında çeşitli yerlerinden yaralanan 2 temizlikçi kadın ile bir eli ve ayağı kırılan A.Y. Kars Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.



CHP'Lİ ÖĞÜT ORTAYA ÇIKARDI





Olayı Ankara’da öğrenen CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, bugün Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın da bulunduğu uçakla Kars’a geldi. Kars Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde yatan A.Y.’yi ziyaret eden Öğüt, A.Y.’nin durumuyla ilgili bilgi almak istedi. Fakat A.Y., kendisine tecavüz edenin adını bilmediğini söyledi. Hıçkırarak ağlayan A.Y., Milletvekili Öğüt tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yanında bakıcı anne bulunan A.Y.’nin yapılan tetkiklerinde 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane yetkilileriyle görüşen Öğüt, A.Y.’nin durumu hakkında bilgi aldı. Olaya sert tepki gösteren Öğüt, “Böyle bir şey olabilir mi? Bu çocuk özürlü ve 16 yaşında. Antalya’da tecavüze uğruyor. Kars’a gönderiyorlar ki, izini kaybetsinler. Şimdi 3.5 aylık hamiledir. Kimin tecavüz ettiği belli değil. Aileden sorumlu Bakan da burada. Bakan’la görüşüp bu olayı ortaya çıkaracağız. Türkiye’nin bu yüz karası olayını mutlaka ortaya çıkaracağız” dedi.