Kaza süsüyle saldırı

T24- Ünlü işletmeci Mehmet Koçarslan’ın aracına önceki gece bir otomobil çarptı. Kazanın ardından Koçarslan’a yumruklarla saldıran sürücünün, Bahçıvan peynirlerinin veliahdı Emre Bahçıvan’ın adamı olduğu öne sürüldü









İstanbul’un en ünlü eğlence merkezlerinden Reina ve Suada’nın işletmecisi Mehmet Koçarslan önceki gece Etiler Nispetiye caddesinde cipiyle giderken aracına çarpan otomobilin sürücüsü tarafından darp edildi. Koçarslan, Etiler Karakolu’na gidip şikâyetçi olurken, saldırganın Bahçıvan peynirlerinin veliahdı Emre Bahçıvan’ın adamı olduğu öne sürüldü. Saldırganın aracının da kiralık olduğu belirlendi.



‘Reina’ya korumayla almadık’



Süreyya Yalçın’la yaşadığı aşk ve lüks araç tutkusuyla bilinen Emre Bahçıvan iddiaya göre olayı doğruladı, ancak konu yargıya intikal ettiği için konuşmak istemedi.



Saldırı sırasında kaval kemiğinin kırıldığı iddiasını yalanlayan Koçarslan ise “Emre ile ne husumetim, ne de bir anlaşmazlığım var. Ailesi muteber ve sevilen insanlardır ama o daha 20’li yaşlarda çocuk. Reina’ya korumalarıyla girmek istedi, izin vermedik. Araya önemli isimleri koydu ama yine istediği olmadı. Bunun için sanıyorum böyle organize bir iş yapmak istediler” dedi. Mehmet Koçarslan o gece yaşananları ise şöyle anlattı:



“Gece Nispetiye Caddesi’nde giderken cipime arkadan bir otomobil gelip çarptı. Araçtan indikten sonra ‘Geçmiş olsun beyefendi’ dememe kalmadan ‘Bana niye küfür ediyorsun?’ deyip üzerime saldırmaya başladı. Çevredekilerin dikkatini çekmeye çalışıp ‘Sen bana nasıl vurursun?’ diyerek, üzerime yürüdü. Yumruk atıp, kafa vurmaya çalıştı ancak tutup engellememe karşın darbeleri sol omzuma geldi.



Söylendiği gibi vücudumda kırıp çıkık yok. Hastanelik de olmadım. Ortaya çıkıp şekil yapmak isteyen bu insanları boş yere kahraman yapmayın.”

