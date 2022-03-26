Kaza sonucu beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı, Formula 2 Suudi Arabistan GP'sinde yarışamayacak

Formula 2'de mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, beyin sarsıntısı geçirdiği için Suudi Arabistan Grand Prix'inde yer alamayacak.

Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inin ilk antrenman seansında dün kaza yaptı. Cem Bölükbaşı, duvara çarpan araçtan çıkarılırken seans kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Cidde Pisti'ndeki bariyerlerin onarılmasının ardından ise antrenman seansı kaldığı yerden devam etmişti.

Cem Bölükbaşı, yaşanan kaza sonrası sosyal medya hesabından iyi olduğunu ifade etse de Formula 2, yarışa devam edemeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı sebebiyle geceyi hastanede geçirdiği, yarışmaya uygun olmadığı için ise yarıştan çekildiği ifade edildi.

Bahreyn Grand Prix'sini 15. sırada tamamlamıştı

'Sanaldan gerçeğe' sloganıyla Formula 2'de yarışmaya başlayan Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk yarışına geçen hafta Bahreyn Grand Prix'inde çıktı. Cuma günü yapılan sıralama turlarında 20. sırayı alan Cem, cumartesi günü koşulan sprint yarışına 20. sıradan başlayıp 14. sıraya tırmanmış ve yarışı 14. bitirmişti. Pazar günü yapılan ana yarışa yine 20. sırada başlayan milli sporcu, son bölümde bazı pilotların yarış dışı kalmasıyla mücadeleyi 15. sırada tamamlamıştı.