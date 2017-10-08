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Kaza sonrası silahlı kavga: 2 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri sünnet olan 9 yaşındaki çocuk, 2 kişi yaralandı

08 Ekim 2017 03:04

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri sünnet olan 9 yaşındaki çocuk, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Göreme Sokak\'ta meydana geldi. Bir otobüs ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 33 yaşındaki Savaş Kaya, aracından aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla 25 yaşındaki Koray Kaya bacağından ve kavga yerinin yakınında sünneti olan 9 yaşındaki Ayhan Kip ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Koray Kaya kendi aracıyla, Ayhan Kip ise çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olayın ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Savaş Kaya\'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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