Kaza sonrası kavgaya biber gazlı müdahale

Antalya’da meydana gelen yaralamalı trafik kazası sonrasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken trafik polisleri biber gazı kullandı.

Milliyet'in haberine göre, yumrukların havada uçuştuğu olay, dün öğle saatlerinde Sakarya Bulvarı üzerinde yaşandı. Işık ihlali sonucu 4 otomobilin karıştığı kazada, yeni otogardan Kepez Belediyesi istikametine giden Mustafa İnce yönetimindeki otomobil, önce Cengiz Tülüben’in kullandığı otomobile, ardından orta refüjdeki trafik sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak durabildi.

Kazada, Mustafa İnce yaralanırken diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik polisleri gerekli incelemeleri yapıp, tutanak hazırlarken, kaza yerine kazazedelerin yakınları geldi. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle kazazedelerin yakınları önce birbirlerine hakaret etti, ardından yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Trafik polisleri kavga edenleri ayırmakta güçlük çekince, biber gazı kullandı. Kavgaya karışanlar ayrılırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.