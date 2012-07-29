T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaza sonrası kavgaya biber gazlı müdahale

Antalya’da meydana gelen yaralamalı trafik kazası sonrasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken trafik polisleri biber gazı kullandı.

29 Temmuz 2012 08:12

Antalya’da meydana gelen yaralamalı trafik kazası sonrasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken trafik polisleri biber gazı kullandı. 

Milliyet'in haberine göre, yumrukların havada uçuştuğu olay, dün öğle saatlerinde Sakarya Bulvarı üzerinde yaşandı. Işık ihlali sonucu 4 otomobilin karıştığı kazada, yeni otogardan Kepez Belediyesi istikametine giden Mustafa İnce yönetimindeki otomobil, önce Cengiz Tülüben’in kullandığı otomobile, ardından orta refüjdeki trafik sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak durabildi.
 
Kazada, Mustafa İnce yaralanırken diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik polisleri gerekli incelemeleri yapıp, tutanak hazırlarken, kaza yerine kazazedelerin yakınları geldi. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle kazazedelerin yakınları önce birbirlerine hakaret etti, ardından yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Trafik polisleri kavga edenleri ayırmakta güçlük çekince, biber gazı kullandı. Kavgaya karışanlar ayrılırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

ETİKETLER

Antalyatrafik kazasıkavgapolisbiber gazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24