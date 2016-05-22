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Dünya
Deutsche Welle

Kaza raporu bir ay sonra açıklanacak

19 Mayıs'ta Paris'ten Kahire'ye giderken 66 yolcu ve mürettebatla düşen Mısır Havayolları'na ait uçağı arama çalışmaları devam ediyor. Mısırlı yetkililer ilk raporun en erken bir ay sonra yayınlanabileceğini açıkladı.

22 Mayıs 2016 18:01


El Ahram gazetesine demeç veren, Eymen el Mokadam, olayla ilgili o tarihe kadar elde edilen tüm bilgileri içeren ilk raporun yaklaşık bir ay sonra yayınlanacağını belirtti. El Mokadam, MS804 sefer sayılı uçağın düşüş nedenini inceleme heyetinin başkanlığını yürütüyor.

"Tüm senaryolar ihtimal dahilinde"

Üçü çocuk 56 yolcu, yedi mürettebat ve üç güvenlik görevlisini taşıyan MS804 sefer sayılı uçağın düşüş nedeni henüz netlik kazanmadı. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi uçağın düşüş nedeniyle ilgili olarak "tüm senaryoların mümkün olabileceğini, gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağını" söyledi. Cumartesi günü yapılan açıklamada, uçağın düşüşünden önce kabinde dumanların yükseldiğine dair güvenlik sinyali yayınlandığı belirtilmişti.

Akdeniz üzerinde düşen Airbus A320 tipi uçağın kara kutularının bulunması için çalışmalar sürüyor. Son olarak İskenderiye açıklarında yolculara ait olduğu tespit edilen vücut parçaları ve yolculara ait bir takım şahsi eşyalar bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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