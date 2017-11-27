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Kaza kurşunuyla şehit oldu

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde görevli jandarma er 20 yaşındaki Ömer Özavcı, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu

27 Kasım 2017 17:15

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde görevli jandarma er 20 yaşındaki Ömer Özavcı, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı\'nda görevli Ömer Özavcı iddiaya göre, bu sabah nöbet değişimi sırasında arkadaşı jandarma er İ.A. ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada İ.A.\'nın silahı kazayla ateş aldı. Göğsünden yaralanan Özavcı, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Özavcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan jandarma er İ.A.\'nın ifadesinde, Özavcı ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını söylediği belirtildi. Terhisine yaklaşık 5 ay kalan Özavcı için ilçede tören düzenlenmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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