Kaza kurşunu ile şehit olan askerin cenazesi memleketine uğurlandı

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA) - KARS\'ın Sarıkamış ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan Piyade Er Hakan Atan\'ın (21), cenazesi Erzurum Hava Meydan Komutanlığı\'ndaki törenin ardından memleketi Adana\'ya gönderildi.

Sarıkamış ilçesindeki General Kazım Orbay Kışlası 5 nolu kulübede nöbet tutan erler R.Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan R.Ş.\'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Hakan Atan\'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Atan, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Atan\'ın cenazesi aynı gün otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından bugün saat 09.30\'da şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Hava Meydan Komutanlığı\'na getirildi. Silah arkadaşları tarafından araçtan alınan Atan\'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tören alanına bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Atan\'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, Palandöken İlçe vaizi Sinan Polat şehit için dua edip helallik istedi.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, memleketi Adana\'ya götürülmek üzere askeri uçağa konuldu.

FOTOĞRAFLI