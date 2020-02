Kaza kurşunu hayatlarını kararttı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- BİNGÖL\'de vatani görevini yaptığı sırada kaza kurşunuyla vurularak yaralanan Mehmet Atalay\'ın felç kalma ihtimali nedeniyle vücudundan alınmayan kurşun, hayatını altüst etti. Terhisinden sonra ağır metal zehirlenmesine maruz kaldığını öne süren Mehmet Atalay, dünyaya gelen 4 çocuğundan üçünde ortaya çıkan görme engeline de bu merminin neden olduğunu iddia etti.

1994 yılında Bingöl´de vatani görevini yapan Mehmet Atalay (45), silah altında olduğu dönem sürekli terör operasyonlarında görev aldı. Jandarma Özel Birlikleri\'nde komando olan Atalay, bir operasyon için yola çıktıkları zırhlı araçta, TİM komutanına ait olan ancak başka bir erin elinde bulunan tabancanın ateş alması sonucu vuruldu. Ayağını delip geçtikten sonra seken kurşun sol baldırından omiriliğine gitti. Hastaneye kaldırılan Atalay\'ın vücudundaki mermi felç kalma ihtimali nedeniyle alınamadı. Vücudunda kurşunla yaşamak zorunda kalan Atalay, terhisinden sonra, metale alerjisi olduğu için ağır metal zehirlenmesine maruz kaldığını söyledi. Vücudunda antimon ve bakır yüksekliği olan Atalay\'ın bir böbreğinde kist, akciğer ve tiroitte nodül oluştu. Psikiyatrik tedavi gören Atalay, bağırsaklarında kanama olduğu için kontrol altında tutuluyor. Mehmet Atalay\'ın, askerlikten önce doğan 2 çocuğu sağlıklı dünyaya geldi. Ancak kaza kurşunuyla vurulmasından sonra dünyaya gelen 4 çocuğundan 3\'ünde görme engeli baş gösterdi. 3 çocuk zamanla yüzde 50 görme engelli oldu. En küçük çocuğu ise kardeşleriyle aynı kaderi yaşamaması için tedavi altına alındı. Gazi ünvanı verilmeyen Atalay, yaşadığı hastalıklar nedeniyle çalışamaz duruma geldiğini ileri sürdü. Oğlunun bakkal dükkânıyla ailesini geçindirmeye çalışan Mehmet Atalay şunları söyledi:

\"Beş yıl öncesine kadar çok zengindim. İki marketim ve bir atölyem vardı. Ama vücudumdan çıkarılamayan kurşun nedeniyle hem kendi hem de ailemin hayatı altüst oldu. Çalışamaz hale gelince iflas ettim. Kirada yaşıyorum. Askerden sonra dünyaya gelen 3 çocuğum, vücudumdaki kurşun nedeniyle görme engelli oldu. Felç kalma riskim nedeniyle kurşun çıkarılamıyor. Bu nedenle tedavi de olamıyorum. Askeri doktorlar kurşunun bana bir zararı olmadığı söylediği için rapor almayıp, askerliğime devam ettim. Çalışamaz hale gelince gazilik için müracaat ettim ancak hiçbir sonuç alamadım. Her geçen gün içten içe zehirleniyorum. Yaşadıklarım nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyorum. Vücut fonksiyonlarımı her geçen gün kaybediyorum. Hayatımı zorluklar içerisinde geçiriyorum. Ankara´da Mesleki Hastalıklar Hastanesine gittim. Nikel ve sülfata karşı alerji, antimon ve bakır yüksekliği gibi birçok madde çıktı vücudumda. Kısacası her geçen gün zehirleniyorum. Midemde ve bağırsaklarımda kanamalar oluşuyor. Sürekli hastanede yatıyorum. Ayağa kalkıyorum ellerim titriyor, çalışamıyorum. Herhangi bir organımda sorun görünmediği için devlet bana gazi demedi. O kurşun bana gelmeseydi arkamda bulunan mühimmatlar isabet edecek ve daha acı bir tablo oluşacaktı.\"

ÇOCUKLAR CEP TELEFONU IŞIĞINDA DERS ÇALIŞIYOR

Mehmet Atalay\'ın 6 çocuğundan üçü olan Emin (18), Hatice (16) ve Saadet (15), Erzurum Görme Engelliler Okulu\'ndan mezun oldu. Üç kardeş görme engelliler lisesi olmadığı için eğitimlerini Şükrüpaşa Anadolu Lisesi\'nde sürdürüyor. 3 kardeş çeşitli spor müsabakalarında farklı derece yaptı. Görme engelli oldukları için zaman zaman zor anlar yaşadıklarını söyleyen Hatice Atalay şunları söyledi:

\"Görme engelliler için lise olmadığından Şükrüpaşa Anadolu Lisesi\'ne gidiyoruz. Öğretmenlerimizin tahtaya yazdığı yazıları göremiyoruz. Not alamadığımız derslerden geri kalıyoruz. Evde ders çalışırken gölgemiz, defter veya kitabın üzerine düştüğü zaman da göremiyoruz. Bu nedenle ders çalışırken fener veya cep telefonu ışığı kullanıyoruz. Görme engelimiz her geçen gün artıyor. Arkadaş çevremizde ve sosyal yaşantımızda birçok zorluklar yaşıyoruz.\"



